A Austrália surpreendeu muitos ao se classificar na segunda posição do Grupo D, que tinha França, Tunísia e Dinamarca. Para o técnico Graham Arnold, a conquista é fruto de um trabalho que já vem sendo realizado há muito tempo, com a transferência da seleção para as Eliminatórias Asiáticas. O treinador avisou que “quer muito mais”.

“O universo está nos recompensando pelo trabalho duro que fizemos. Jogamos quatro dos 20 jogos das Eliminatórias em casa e tivemos algumas viagens muito difíceis. Uma das coisas que conquistamos é trazer luz para a nação após a pandemia. Vimos as cenas de comemoração e isso nos deixa orgulhosos, queremos mais. Ainda não terminamos”, declarou.

O treinador prometeu transformar o jogo com a Argentina em uma “guerra”. “Os jogos da fase de grupos já passaram e é um jogo único onde tudo pode acontecer. São onze contra onze, uma batalha, uma guerra e temos de lutar por isso. Vamos dar tudo, com todas as nossas armas”, enfatizou.

Já o zagueiro Harry Souttar destacou que a Austrália precisa focar em tudo ao seu redor, e não apenas no craque Lionel Messi. “Não vai depender de uma pessoa para detê-lo. Ele tem sido um dos dois jogadores mais destacados do mundo e vai demorar muito para vermos alguém como ele novamente, mas por 90 minutos, ele é apenas um que nós temos que encarar”, finalizou.

Austrália e Argentina se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium. O time da Oceania vem de vitórias por 1 a 0 sobre Tunísia e Dinamarca. Na estreia, diante da França, perdeu de 4 a 1.