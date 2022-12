Quase seis meses depois de conseguir a histórica classificação para a Copa do Mundo do Catar, no estádio Ahmed Bin Ali, em Al Rayyan, contra o Peru, nos pênaltis, a Austrália voltou ao local para disputar uma vaga nas quartas de final contra a Argentina, disposta a seguir o mesmo roteiro que tinha dado certo: marcação forte, sem nenhuma vergonha para travar a partida, com jogadores rápidos e fortes, para armar perigosos contra-ataques. Acabou não conseguindo repetir o feito, mas o técnico Graham Arnold não escondeu o orgulho pela campanha de sua seleção, apesar do sentimento que “podia avançar um pouco a mais.”

Para infelicidade do treinador, Messi, que então pouco estava produzindo em campo, fez a jogada que mandou o plano australiano pelos ares na reta final do primeiro tempo. A situação piorou quando o goleiro Ryan vacilou e deu de presente o segundo gol para a Argentina, quando tinha a bola dominada.

“Claro que o Ryan não queria ter cometido um erro desses, mas quem joga futebol sabe que isso pode acontecer”, defendeu o técnico, depois da partida, antes de tecer elogios ao time.

“Não podia estar mais orgulhoso de meus jogadores por tudo o que deram pela nação australiana. Foi um trajeto de quatro anos”, afirmou. “Estamos um pouco tristes porque podíamos alcançar um pouco mais, mas confio que nosso país está orgulhoso como eu porque fizemos um grande trabalho”, enfatizou. “Nossos jogadores acreditaram até o final e lutaram muito.”

Chorando muito na área de entrevistas, Mathew Leckie não sabia responder sobre o motivo de os australianos não terem atacado a Argentina antes. “Difícil dizer o que aconteceria, já que teríamos que nos abrir, o que sempre é complicado com um time que tem Lionel Messi à sua disposição”, disse Leckie. “O que sabemos é que mesmo com ele em campo, a Argentina terminou o jogo se defendendo e sofrendo com a gente.”