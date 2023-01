Franklin de Freitas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta vermelho para tempestades em boa parte do Paraná, inclusive na Grande Curitiba Litoral. A previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h. Segundo o instituto há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. O alerta vale a da zero hora até as 10 horas desta quarta (4).

A Defesa Civil emitiu alerta para os moradores das regiões afetadas na noite desta terça (3).

As áreas afetadas, de acordo com o Inmet, no Estado são: Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudeste Paranaense, Itapetininga, Centro Oriental Paranaense, entro Ocidental Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Oeste Paranaense.