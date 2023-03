Os investidores venderam ações do SVB Financial Group e de uma série de bancos dos Estados Unidos depois que o credor com foco em tecnologia disse que perdeu quase US$ 2 bilhões vendendo ativos após um declínio maior do que o esperado nos depósitos.

Os quatro maiores bancos dos EUA perderam US$ 52 bilhões em valor de mercado na quinta-feira, 9. O KBW Nasdaq Bank Index registrou seu maior declínio desde que a pandemia abalou os mercados há quase três anos.

As ações do SVB, controlador do Silicon Valley Bank, caíram mais de 60% depois que divulgou o prejuízo e buscou levantar US$ 2,25 bilhões em capital novo com a venda de novas ações.

Bancos grandes e pequenos registraram quedas acentuadas. O PacWest Bancorp caiu 25% e o First Republic Bank perdeu 17%. Charles Schwab caiu 13%, enquanto o US Bancorp perdeu 7%.

O maior banco da América, JPMorgan Chase, caiu 5,4%.

A derrota de quinta-feira é outra consequência da campanha agressiva do Federal Reserve, o banco central norte-americano, para controlar a inflação.

O aumento das taxas de juros fez com que o valor dos títulos existentes com pagamentos mais baixos caísse. Os bancos possuem muitos desses títulos, incluindo títulos do Tesouro, e agora estão sentados em gigantescas perdas não realizadas. Fonte: Dow Jones Newswires.