O Grêmio levou a melhor na disputa com o Fluminense e anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, dispensado pelo São Paulo. O jogador foi um dos reforços pedidos pelo técnico Renato Gaúcho e assinou contrato até dezembro de 2024.

“O Grêmio confirma a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, de 33 anos. O atleta, egresso do São Paulo, assina com o Tricolor por duas temporadas”, oficializou o clube.

No anúncio oficial, a direção gaúcha fez questão de elogiar o novo reforço. “Ele ficou conhecido como rei e agora é o novo reforço tricolor. Eleito o melhor lateral-esquerdo por dois anos consecutivos no Brasileirão, Reinaldo chega com experiência e muita vontade de fortalecer o imortal. Seja bem-vindo.”

Ronaldo estava há um bom tempo no São Paulo, onde chegou no fim de 2013 e jogou por duas temporadas até ser emprestado à Ponte Preta. Retornou em 2018 e atuou por cinco temporadas seguidas. Em 2022, porém, perdeu espaço com o técnico Rogério Ceni e acabou liberado na “faxina” que o comandante faz no São Paulo.

Ex-técnico de Reinaldo justamente no São Paulo, Fernando Diniz indicou a contratação ao Fluminense, carente justamente na lateral-esquerda. Mas a proposta do Grêmio já tinha sido aceita pelo jogador que resolveu não voltar atrás emsua palavra.

Além de Reinaldo, o Grêmio também fechou com o volante Pepê, que estava no Cuiabá, por duas temporadas, e com o armador Everton Galdino, destaque da Tombense na Série B. Aproveitou, ainda, para anunciar que Marcelo Salles será o novo auxiliar técnico de Renato Gaúcho. O profissional estava no Flamengo, onde trabalhou com o treinador – até comandou a equipe rubro-negra interinamente.