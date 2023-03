Até julho cerca de 35 mil crianças da rede estadual e municipal de ensino poderão conhecer um grande teatro da capital junto com a Nati, personagem de nove anos que vive uma grande aventura em busca de suas origens. Trata-se do espetáculo Itan e Tal, nova montagem do Grupo Baquetá, que se debruça novamente pelo resgate da identidade e cultura dos povos originários em um projeto voltado para estudantes e, também, à comunidade local.

Itan e Tal conta a história de Nati, uma menina pretinha, que canta e adora brincar. Ao inventar o jogo chamado Mundo Invertido das Palavras, descobre que seu nome ao contrário é “Itan”. Em seu mundo de fantasia, ela inicia uma profunda jornada em busca do significado desta palavra, encontrando a sua história afro-indígena, por meio de uma viagem ao passado e ao futuro.

Diferente dos outros espetáculos que marcaram a trajetória bem sucedida e consistente do Grupo Baquetá, Itan e Tal desafia os atores a saírem do papel de narradores ou interlocutores de histórias do saber popular, para a construção de personagens definidos. E mais: os personagens tem um pouco de cada integrante do Baquetá, pois todos compartilham algumas experiências. “Todos fomos crianças afro-indígenas, sem informações de nossos antepassados”, conta Kamylla dos Santos, fundadora do Grupo Baquetá. Além do enredo, a sonoplastia também é autoral, os atores são cantores e compositores de todas as músicas do espetáculo. Ritmos africanos, afro-brasileiros e indígenas não faltam!

