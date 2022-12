O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) autorizou o afastamento do País da segundo sargento Aline Amancio Oliveira para compor a equipe de segurança de familiar do presidente Jair Bolsonaro em viagem à cidade de Miami, Estados Unidos da América. O despacho está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28.

A viagem da militar, que é agente de segurança pessoal lotada no GSI, será desta quarta até a quinta-feira, 29, e deve fazer parte da prática regular de viagens preparatórias para a chegada de autoridades.

O documento não informa o familiar ou os familiares do presidente que estarão em Miami, nem o período de sua estada no local.