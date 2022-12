O dia a dia do Guarani continua movimentado com a chegada de reforços. Depois do goleiro Tony, do lateral-direito Lucas Marques e do volante Lima, a bola da vez no estádio Brinco de Ouro é o meia Bruninho. Aos 22 anos, o atleta estava no CRB, mas chega por empréstimo do Atlético-MG, seu clube formador.

Revelado na base do Atlético-MG, ele nunca conseguiu se firmar no time profissional de Belo Horizonte e passou a ser emprestado. Rodou por Sport, Confiança, Juventude e CRB, onde nesta temporada fez 13 jogos e não marcou gols.

Aliado à chegada de reforços, o Guarani apresentou na manhã desta quarta-feira (14) o seu novo manto para a temporada de 2023. O primeiro uniforme, tradicional na cor verde, está sendo chamado de ‘Alma Indígena’.

A camisa é diferente em relação aos últimos anos, pois conta com detalhes brancos na gola e na manga. Além de um desenho tribal na parte verde do centro. Segundo a diretoria, o uniforme já está à venda na loja Guarani Store, localizada a frente do estádio Brinco de Ouro.

Embora a tabela detalhada ainda não tenha sido divulgada, o Paulistão começa em 15 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio do time campineiro será fora de casa, diante do Santo André.