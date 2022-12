O Guarani deve comunicar nos próximos dias a saída do atacante Yuri Tanque, que está com as malas prontas para reforçar o Jeju United, time da Coreia do Sul. O time campineiro já tem a proposta em mãos e estaria satisfeito com os termos apresentados. A expectativa é que concretize a venda, no máximo, até a próxima semana.

Yuri Tanque tem apenas 24 anos e foi um dos destaques do Guarani na temporada. Ele entrou em campo em 17 jogos com a camisa da equipe, marcou sete gols e deu duas assistências. O clube investiu cerca de R$ 250 mil na sua contratação.

O jogador, que deve render ao clube um pouco menos de R$ 1 milhão, passou ainda por Capivariano, Ferroviária, Coimbra-MG, além de fazer toda a categoria de base na Ponte Preta. Jogou também no futebol japonês e no português.

Prevendo já uma saída do jogador, o Guarani trouxe o atacante Bruno Michel, ex-Botafogo-SP, mas a tendência é que Jenison assuma a camisa 9 do time alviverde.

O Guarani estreia no Campeonato Paulista diante do Santo André, no dia 14 de janeiro, às 16h, no estádio Bruno José Daniel.