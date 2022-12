O Guarani continua oficializando seus reforços para a próxima temporada, que começa com o Paulistão. Os dois últimos foram o zagueiro Alan Santos, de 31 anos, e o atacante Derek, de 25 anos. Assim, o clube chega a seis contratações. Eles se juntam ao goleiro Tony, ao lateral-direito Lucas Marques, ao volante Lima e ao meia Bruninho.

Alan Santos estava no Vitória, onde foi revelado, e foi titular na maioria das partidas durante a Série C. Passou também por Santos, Paulista-SP, Botafogo-SP, Coritiba, Tigres-MEX, Veracruz-MEX, Al Ittihad Kalba-EAU, Botafogo e Chapecoense.

Já Derek, apesar de ter participado de 22 partidas da Chapecoense em 2022, não viveu bom momento e marcou apenas um gol, além de uma assistência. Passou também por Madureira-RJ, Artsul-RJ, além do Metalist, da Ucrânia.

O Guarani tem outros reforços bem encaminhados, restando apenas o anúncio oficial. Na parte defensiva, trata-se do zagueiro Lucão (CSA). No meio-campo, são o volante Geovane (CSA) e o meia Gabriel (CSA). No ataque, Bruno Michel (Botafogo-SP) e Lucas Barcelos (CSA).

Embora a tabela detalhada ainda não tenha sido divulgada, o Paulistão começa dia 15 de janeiro. O Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio do time campineiro será fora de casa, diante do Santo André.