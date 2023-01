Pep Guardiola disse antes de a bola rolar em Stanford Bridge que estava atendendo ao pedido da torcida do Manchester City e escalando os 11 titulares sugeridos. Depois de um primeiro tempo ruim contra o Chelsea, ele resolveu modificar o time e seus dois escolhidos para entrar precisaram de somente três minutos em campo para definir o triunfo por 1 a 0. Grealish deu a assistência para Mahrez decidir e fazer a diferença para o líder Arsenal voltar a cinco pontos.

Em um duelo no qual o empate pelo Campeonato Inglês não vinha desde um 1 a 1 em janeiro de 2015, somar apenas um ponto era ruim para ambos nesta quinta-feira. Mas o 0 a 0 não mereceu sair do placar nos primeiros 45 minutos, de muito estudo e pouca objetividade.

Fazendo campanha decepcionante, com somente 25 pontos e no 10º lugar, o Chelsea precisava de um triunfo diante do vice-líder para tentar se aproximar ao menos da zona de classificação à Liga Europa. Já os visitantes, em busca do terceiro título seguido, não queriam ficar distantes do Arsenal – entraram em campo com oito pontos a menos que o primeiro colocado.

A pressão pelo resultado positivo que atrapalhou na primeira etapa, deu lugar à emoção na fase final, disputada em alta velocidade e repleta de oportunidades. Logo de cara, os goleiros Kepa e Ederson trabalharam bem. Aké ainda acertou a trave do Chelsea e Thiago Silva bateu raspando do outro lado antes de virem as modificações que mudariam a história do jogo.

Aos 15 minutos, Guardiola lançou Mahrez e Grealish nos lugares de Bernardo Silva e Foden, respectivamente. E as novidades precisaram de somente um lance para definirem o que seria mais um apertado 1 a 0 no confronto, o terceiro seguido a favor do City. Aos 18, Mahrez recebeu na ala direita da defesa e iniciou a jogada. A troca de passes veio até Grealish no lado esquerdo. O camisa 10 atravessou a bola para o argelino, que vinha em alta velocidade e apenas escorou para as redes.

Guardiola comemorou muito na beirada do campo. Não apenas por ver seu time abrir o marcador, mas pela satisfação pessoal de ter acertado em cheio nas trocas. O treinador sempre é questionado por algumas mudanças na escalação e desta vez acertou. Após sair na frente, o City tomou postura para contra-atacar, mas não encaixou novas jogadas. Nos acréscimos, Hall surgiu livre na entrada da área e mandou a chance do empate do Chelsea para o alto.