O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a fazer nesta sexta-feira, 18, críticas indiretas aos planos do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Na visão do chefe da equipe econômica, criar um programa social de R$ 200 bilhões sem fonte financiamento trará problemas ao País. A referência velada é à PEC da Transição, cujas propostas apresentadas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin preveem a retirada de até R$ 198 bilhões do teto em 2023.

Na visão de Guedes, a liberdade econômica talvez esteja ameaçada no Brasil. O ministro voltou a afirmar que o governo Jair Bolsonaro reforçou as regras fiscais e que é necessário rigor com as contas públicas para evitar que a economia sofra com choques adversos e registre um resultado negativo.