A banda Guns N’ Roses, que fez turnê pelo Brasil em setembro, incluindo uma passagem por São Paulo e pelo Rock In Rio, anunciou o lançamento de um box comemorativo dos álbuns Use Your Illusion I & II, de 1991, em 11 de novembro. Use Your Illusion I & II Super Deluxe contará com um total de 97 canções, 63 delas inéditas.

Os álbuns originais continham grandes hits da banda liderada por Axl Rose, como Don’t Cry, Live and Let Die, Stranged, Civil War, Yesterdays e Knockin’ On Heaven’s Door.

November Rain, outro grande sucesso do grupo, com nove minutos de duração, ganhou uma versão recém-gravada, com uma orquestra de 50 músicos, conduzida e organizada pelo vencedor do Grammy e compositor indicado ao Emmy Christopher Lennertz.

A versão já pode ser ouvida nas plataformas digitais.

O álbum terá versões gravadas ao vivo no Ritz Theatre, em Nova York, em 1991, como a de You Could Be Mine.

Outra surpresa dessa gravação é a participação de Shannon Hoon, vocalista do Blind Mellon morto em 1995, nas faixas Don’t Cry e You Ain’t the First.

As canções chegarão ao mercado com os áudios originais totalmente remasterizados pela primeira vez, a partir de transferência das fitas masters analógicas para uma configuração sonora de alta resolução.

Histórico

Use Your Illusion II chegou ao topo da Billboard durante o lançamento, em 1991, seguido por Use Your Illusion I, que ficou na segunda posição. Só na primeira semana de lançamento os trabalhos venderam mais de 700 mil cópias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.