Além de se garantir entre as quatro melhores seleções do mundo, fazer frente aos principais atletas do planeta também é motivo de orgulho. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o zagueiro croata Gvardiol colocou o duelo contra Messi como algo especial na sua carreira. “Vou contar aos meus filhos que joguei contra o melhor jogador de futebol da história em uma semifinal de Copa do Mundo.”

Enfrentar o camisa 10 argentino em um jogo de Copa do Mundo deu uma outra dimensão e importância para o jogador croata de apenas 20 anos, que defende o RB Leipzig, da Alemanha.

“Já tinha atuado contra em jogos de clubes, mas na seleção a importância é outra. E ainda mais em uma Copa do Mundo. Messi é um jogador completamente diferente. Qualquer espaço pode ser fatal”, disse o defensor.

Um dos destaques de sua equipe na competição, o jovem zagueiro do RB Leipzig até esperava levar um prêmio como melhor jogador jovem do Mundial. No entanto, ele garantiu que trocaria qualquer coisa pela chance de ser campeão no Catar.

“Seria a melhor coisa do mundo voltar para casa com a medalha de campeão do mundo. Mas demos o máximo em campo. Na semifinal, enfrentamos um jogador que faz a diferença contra qualquer seleção do mundo”, afirmou Gvardiol.

Eliminada nas semifinais pela Argentina, a Croácia ainda tenta se recuperar da frustração de ficar fora da decisão da Copa do Mundo. O atacante Andrej Kramaric, no entanto, vê o duelo de sábado com o Marrocos, na decisão do terceiro lugar do torneio, como um momento especial de estar ao lado de Luka Modric, que aos 37 anos, cogita o fim de ciclo pela seleção.

“Sabemos quantas palavras bonitas se escreveram sobre Modric. Independentemente da idade, ele vai permanecer imortal. Fez uma carreira maravilhosa pela seleção e também por clubes”, afirmou Kramaric.

Terminar o torneio como a terceira melhor seleção do mundo é encarada como mais um feito para a Croácia que busca se aproximar das seleções mais tradicionais. Por isso, o confronto é encarado como uma decisão. “Vai ser o jogo de nossas vidas. Acredito em uma partida muito dura contra Marrocos. Vai ser um duelo de muita luta e paciência”, disse Kramaric, que defende o Hoffenhein, da Alemanha.