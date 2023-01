A primeira semana do ano será marcada pela chegada de nova frente fria e temporais, principalmente no Sul do País. Em São Paulo, a partir de quarta-feira, 4, os dias serão chuvosos durante o dia e à noite. Também há possibilidade de pancadas de chuva ao longo da próxima semana, de acordo com a Climatempo. Outras regiões do Brasil também devem registrar fortes chuvas.

Nesta terça-feira, 3, a capital paulista amanheceu com sol entre nuvens e temperatura amena em torno de 21ºC, de acordo com o Centro de Meteorologia (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Para os próximos dias da semana, a propagação de uma frente fria ao longo do litoral paulista mudará o tempo.

“Esse sistema gera áreas de instabilidade que provocam chuva que será mais generalizada e com intensidade moderada a forte a partir do meio do dia. Há potencial para formação de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos nas áreas de encosta. As chuvas persistem durante a noite”, acrescenta o CGE.

A partir de quarta-feira, quando os termômetros devem variar entre a mínima de 18°C e a máxima de 26°C, os dias serão chuvosos durante o dia e à noite. Na quinta-feira, 5, as temperaturas oscilam entre 18°C e 23ºC. Na sexta-feira, 6, entre 17ºC e 23ºC. No sábado, 7, a variação será entre 18°C e 24ºC.

Depois de dias quentes e com muito sol, o litoral paulista também irá registrar fortes chuvas e temperaturas mais amenas em toda a região. Diferentemente dos últimos dias, os termômetros não devem atingir 30ºC entre quarta e sexta-feira.

Outras áreas da região Sudeste

Neste semana, as áreas de instabilidade atuam sobre a região e deixam quase todo o Sudeste com muita nebulosidade, embora possam ser registrados períodos com sol.

“Pancadas de chuva e raios podem ocorrer, especialmente, no período da tarde e da noite em todas as áreas. Há risco de chuva forte em São Paulo, no centro, oeste e sul Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, no centro-sul do Rio de Janeiro”, acrescenta a Climatempo.

Região Sul

A primeira semana do ano começou com temporais pelo Sul do Brasil. Segundo a Climatempo, a passagem de uma nova frente fria, combinada com a circulação dos ventos, aumenta as nuvens de chuva no Rio Grande do Sul, Paraná e em Santa Catarina.

Durante o decorrer desta terça-feira, a chuva ganha intensidade e o risco de temporais aumenta na região serrana do Rio Grande do Sul, interior e sudoeste do Paraná e na divisa de Santa Catarina com o Estado gaúcho.

O tempo fica abafado e também pode chover forte em Curitiba, com risco de trovoadas e raios, projeta a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorologia, a persistência da chuva, principalmente entre esta terça-feira e a quarta-feira, pode trazer novos transtornos para municípios da região Sul.

A expectativa é que a chuva deve começar a perder intensidade, mas não para completamente entre a quinta-feira e a sexta-feira, na faixa leste da região. “Tem previsão de pancadas isoladas entre o leste de Santa Catarina e Paraná, mas o risco de transtornos já diminui. Nas demais áreas, especialmente no Estado do Rio Grande do Sul, há predomínio de sol e bastante calor, com máximas novamente passando de 30°C”, reforça a Climatempo.

Região Centro-Oeste

Conforme a Climatempo, as áreas de instabilidade também se desenvolvem sobre a região Centro-Oeste. Há risco de chuva forte em todos os Estados e no Distrito Federal.

Região Nordeste

As condições para pancadas de chuva com raios também predominam no interior e litoral do Maranhão, do Ceará, do Piauí, no sertão de Pernambuco e no centro-oeste e norte da Bahia.

Região Norte

As áreas de instabilidade da zona de convergência intertropical influenciam no aumento de chuva sobre o Norte do Brasil. Toda a região registra muita nebulosidade e várias pancadas de chuva – de intensidade moderada a forte – com raios.