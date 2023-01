O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no período da tarde desta quinta-feira, 5, o edifício-sede da Pasta para reunião no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Haddad chegou ao Planalto acompanhado pelos secretários do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e de Política Econômica, Guilherme Mello. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também estava presente.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro da Fazenda negocia com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um pacote de ajuste fiscal.

Como a reportagem mostrou na terça, os secretários da Fazenda apresentaram a Haddad uma avaliação inicial de que seria possível fazer um ajuste fiscal de até R$ 223,08 bilhões em 2023, equivalente a 2,08% do Produto Interno Bruto (PIB).

As simulações apresentadas ao ministro em sua primeira reunião com a equipe incluem medidas de reversão de desonerações, busca por receitas extraordinárias e uma menor parte em cortes de gastos.