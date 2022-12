Em Brasília para mais uma rodada de reuniões do governo eleito, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para assumir o Ministério da Fazenda, chegou por volta das 9h desta segunda-feira, 5, ao hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado na capital federal. Haddad, que passará a semana no mesmo hotel, afirmou que vai se reunir com o Lula.

O primeiro compromisso oficial do presidente eleito nesta segunda-feira é uma reunião com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, enviado especial ao Brasil pelo presidente americano, Joe Biden. O encontro será acompanhado por Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial do petista para assuntos internacionais, e pelo senador Jaques Wagner (PT-BA). De acordo com a Casa Branca, Sullivan e Lula vão discutir uma agenda comum sobre EUA, que deve ocorrer ainda neste mês. Lula deve fazer home office e assistir o jogo do Brasil na Copa no hotel.