O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), favorito para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou na noite desta segunda-feira, 28, que não participou da redação do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição.

“Não posso comentar o texto da PEC porque sequer o conheço. Não participei da elaboração do texto, o que conheço é o que vocês publicaram nos jornais. Não vou emitir opinião porque vou me reunir a partir de amanhã com integrantes do grupo da economia”, afirmou o ex-ministro. “É uma decisão que cabe ao governo, estou aqui na condição de colaborador, para dar opiniões sobre como eu acho que deve caminhar esse assunto”, acrescentou.

A PEC foi protocolada hoje pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) e visa abrir espaço fiscal no Orçamento do ano que vem ao excepcionalizar o Bolsa Família do teto de gastos por 4 anos.