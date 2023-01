Após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 4, que pretende anunciar as primeiras medidas à frente da Pasta na próxima semana. Questionado se seriam medidas fiscais, ele apenas respondeu que o anúncio não seria nesta quarta.

“Semana que vem a gente anuncia”, afirmou o ministro da Fazenda, ao retornar ao seu gabinete na Esplanada dos Ministérios.

Haddad foi ao Planalto acompanhado por seu secretário-executivo, Gabriel Galípolo, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Como Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na terça-feira, os secretários da Fazenda apresentaram a Haddad uma avaliação inicial de que seria possível fazer um ajuste fiscal de até R$ 223,08 bilhões em 2023, equivalente a 2,08% do Produto Interno Bruto (PIB).

As simulações apresentadas ao ministro em sua primeira reunião com a equipe incluem medidas de reversão de desonerações, busca por receitas extraordinárias e uma menor parte em cortes de gastos.

Na terça, Haddad disse em live pela manhã que Lula irá participar da “mesa de discussões” da equipe econômica. “Lula vai concordar com parte (das medidas), discordar de outra e ter tempo para analisar outras. O que vamos levar a Lula é bastante razoável, mas o tempo de implementação ele que decidirá”, afirmou o ministro na ocasião.