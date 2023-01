O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá se reunir às 14h30 com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto. Mais cedo, Costa já havia dito que se reuniria com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também no começo da tarde desta quinta-feira, 5.

Membros da equipe econômica, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e a ministra da Gestão, Esther Dweck, participaram no Planalto da cerimônia de transmissão de cargo de Tebet no Planejamento na manhã desta quinta.

Na quarta, Haddad e sua equipe tiveram a primeira reunião de trabalho com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que receberá todos os 37 ministros de seu governo em reunião ministerial marcada para as 9h30 da sexta-feira, 6.