Buscar o empate com a Espanha e ainda ter chances de virar o placar nos últimos minutos do clássico entre as campeãs mundiais deixou o técnico da Alemanha, Hansi Flick, bastante entusiasmado. Mesmo sem ainda ganhar na Copa do Catar e sob pressão pela vaga às oitavas, o treinador elogiou seus jogadores depois do 1 a 1 no Al Bayt Stadium, em Al Khor. “É enorme o que a equipe fez e estou orgulhoso.”

Na visão do treinador, jogar de igual para igual com a Espanha, atualmente, não é missão das mais fáceis. Mesmo assim, a Alemanha conseguiu reagir após sair em desvantagem, gol de Morata, ao buscar o 1 a 1 já na reta final da partida do Grupo E, com Fullkrug.

“Mostramos uma mentalidade muito boa”, afirmou o técnico. “O time lutou muito e conseguimos dar um passo (à classificação). Fomos guerreiros em campo, jogamos com o coração e buscamos um resultado mais que merecido.”

Na visão de Flick, foi um jogo bastante igual e que não seria justo a Alemanha sair derrotada. “Não é fácil se defender diante da Espanha, por causa da maneira que ela joga. E conseguimos pressioná-la. Foi um resultado justo.”

HERÓI IMPROVÁVEL

Autor do gol de empate da Alemanha, Fullkrug não é muito conhecido na Alemanha. Acostumado a jogar em equipes menores, a convocação do agora jogador do Werder Bremen foi a grande surpresa da Alemanha para a Copa e ele só está ganhando espaço por causa da lesão de Timo Werner, que não foi para o Catar. Após o gol, porém, ele já é cobrado entre os titulares. Na visão dos alemães, a seleção carece de um centroavante na vaga do veterano Müller. Flick evita falar sobre o assunto, apenas elogiando o gol salvador de seu atacante.