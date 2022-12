O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, denunciaram neste fim de semana como um “golpe de relações públicas” o pedido de desculpas do jornal The Sun por uma coluna que ataca a duquesa de Sussex. Na semana passada, o ex-apresentador do programa Top Gear, Jeremy Clarkson, escreveu que sonhava com o dia em que Meghan “desfilaria nua pelas ruas de todas as cidades do Reino Unido, enquanto a multidão gritaria: ‘vergonha’ e jogaria excrementos nela.”

O jornal britânico disse na sexta-feira, 23, que lamenta a publicação da coluna, que a retirou de seu site e de seus arquivos, e expressou suas sinceras desculpas.

“O fato de o The Sun não ter contatado a duquesa de Sussex para se desculpar mostra suas intenções. Não é nada mais do que um golpe de relações públicas”, disse um porta-voz de Harry e Meghan no sábado, dia 24.

“Embora o público mereça absolutamente o arrependimento da publicação por seus comentários perigosos, não estaríamos nessa situação se o The Sun não estivesse continuamente explorando o ódio, a violência e a misoginia”, afirmou o porta-voz.

O polêmico artigo atraiu um número recorde de reclamações (mais de 20 mil) ao ombudsman da mídia britânica e inúmeras condenações de figuras públicas.

Para se justificar, Clarkson citou “uma referência desajeitada a Game of Thrones”. “Isso foi mal interpretado por muitas pessoas. Estou chocado por ter causado tanta dor e serei mais prudente no futuro”, escreveu ele.

Em uma das sequências mais lembradas de Game of Thrones, uma personagem feminina passa por uma “caminhada da vergonha”, na qual é obrigada a andar nua pelas ruas enquanto as pessoas jogam lixo nela.