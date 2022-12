Nada de discurso politicamente correto ou de estratégia psicológica visando pressionar o adversário. O artilheiro Harry Kane, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, disse que a Inglaterra tem todas as condições de superar a França nas quartas de final para seguir atrás do sonho de disputar a final da Copa do Mundo do Catar.

“Não estamos satisfeitos com as quartas. Sabemos que existem equipes muito boas, mas fazemos parte desse grupo de alto nível. Temos a crença e a determinação de que podemos ser bem sucedidos. É algo que vamos demonstrar em campo”, afirmou o camisa nove da seleção.

Amigos e companheiros de trabalho a serviço do Tottenham, Harry Kane e Hugo Lloris vão se enfrentar neste sábado. Apesar da proximidade, os dois não mantiveram nenhum tipo de contato durante este Mundial.

“Tenho uma ótima relação com o Lloris e estamos jogando juntos há muitos anos. Não nos encontramos aqui e nem conversamos. É uma grande pessoa e um dos melhores goleiros do mundo, só que não seremos amigos nesse dia. Não posso expressar o quanto o aprecio. Ficarei feliz em vencê-lo, mas sei que ele fará tudo o que puder para ganhar o jogo também.”

O convívio com o goleiro no futebol inglês foi assunto na coletiva. Em um tom de gratidão, Kane disse ter evoluído na carreira com a ajuda do companheiro francês: “aprendi muitas coisas com ele, entre elas, ser um melhor capitão para a Inglaterra.”

Sobre a possibilidade de a classificação ser definida nos pênaltis, o jogador inglês disse que Lloris não vai levar nenhuma vantagem por conhecer o seu estilo. “Eu treino pênaltis no Tottenham com os goleiros reservas do elenco.”

Em um confronto onde as duas seleções têm jogadores acima da média, Mbappé não chega a preocupar. O motivo da confiança em anular o craque francês está no sistema de marcação armado pelo técnico Gareth Southgate.

“Temos um esquema bem definido e também um jogador fantástico na defesa. O Kyle Walker é, provavelmente, o lateral-direito mais consistente da seleção nos últimos dez anos”, encerrou.