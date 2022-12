Em 2015, com apenas 22 anos, Harry Kane foi convocado pela primeira vez pela seleção da Inglaterra após marcar 26 gols em 42 partidas com a camisa do Tottenham. Na ocasião, recebeu elogios e conselhos de Pelé, que foram relembrados neste sábado durante a coletiva de imprensa do centroavante inglês. O “Rei do Futebol” está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Eu acho que ele é um excelente jogador, poderia ser bom para a seleção inglesa. Primeiramente, ele tem que cuidar de sua condição física. Eu costumava dizer, ‘Deus me deu o dom de jogar futebol, de fazer algo’, mas você deve sempre estar em forma. Isso é um ponto, e eu diria a ele para que nunca pense que é o melhor. Sempre tem algo para aprender. Esse é meu conselho”, disse Pelé na ocasião.

Neste sábado, ao saber que Pelé está internado, Kane relembrou os conselhos e desejou sorte ao brasileiro. “Pelé é uma inspiração para mim, um grande jogador e uma pessoa incrível. Receber tal conselho foi muito especial para mim. Eu sempre sinto que sou alguém que está sempre aprendendo e continuarei aprendendo pelo resto da minha carreira, então ele foi certeiro em seus conselhos”, disse o atacante da seleção inglesa.

Kane afirmou ainda que toda a seleção da Inglaterra está torcendo para a melhora de Pelé. “É claro que estamos tristes em ouvir essa notícia, mas desejamos o melhor para ele, não apenas para mim, mas também para toda a seleção da Inglaterra. Enviamos nossos melhores votos a ele e a toda a sua família. Ele é uma inspiração”, concluiu.

O atacante estará em campo em um jogo decisivo para a Inglaterra na Copa do Mundo. Nas oitavas de final, a equipe inglesa encara Senegal, às 16h (horário de Brasília) deste domingo, no Al Bayt Stadium.

Sofrendo com desgaste físico, o atacante garantiu que está bem para atuar em mais uma partida no Mundial. “Minha perna está bem. Sem problemas e tem melhorado a cada dia. Sinto que tenho jogado bem, mas sempre sou julgado pelos gols marcados. Sou calmo por natureza e faço sempre o meu melhor pela equipa. Espero que eu possa marcar amanhã (domingo)”, declarou.

Harry Kane ainda não marcou gol na Copa do Mundo, mas contribuiu com três assistências. Foi o primeiro jogador do Mundial a dar três passes para gol.