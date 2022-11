A idolatria dos fãs pela saga Harry Potter está sempre presente e o País de Gales emitiu um comunicado por meio do National Trust Cymru, uma organização de conservação de patrimônio, pedindo que as pessoas parem de deixar meias na praia de Freshwater West.

O motivo da homenagem seria para o personagem Dobby, elfo do protagonista que morreu no sétimo filme da sequência, Harry Potter e as Relíquias da Morte, lançado em 2010. Sendo assim, Freshwater West se tornou ponto turístico para quem visitava o país.

O comunicado pede então para que as pessoas que visitam a praia parem de acumular lixo e ajudem a preservar a vida marinha. “O Trust está pedindo aos visitantes que tirem fotos apenas ao visitar o memorial para ajudar a proteger a paisagem mais ampla. Itens como meias, bugigangas e lascas de tinta podem entrar no ambiente marinho e colocar a vida selvagem em risco”, explica a nota.

Explicando as meias

Para quem não se recorda, os elfos domésticos, como Dobby, eram escravos e só poderiam ser libertos se seus mestres lhe dessem uma peça de roupas. No segundo filme da franquia, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry engana Lucio Malfoy, o então “dono” de Dobby, ao entregar uma meia, a fim de libertar o elfo. Sendo assim, Dobby oferece sua eterna devoção e amizade ao bruxinho.

No entanto, no último filme, Harry Potter e as Relíquias da Morte, Dobby é morto por Bellatrix Lestrange, que o atinge com uma adaga. A cena foi gravada na praia de Freshwater West – por isso os fãs tem a intenção de deixar uma meia por lá, em homenagem ao personagem.