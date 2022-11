A Alemanha entrou na Copa do Mundo como uma das candidatas ao título do torneio, mas a inesperada derrota de 2 a 1 para o Japão, combinada com um implacável 7 a 0 da Espanha sobre a Costa Rica, dá um caráter decisivo à segunda rodada do Grupo E. Com necessidade de vitória contra os espanhóis, o atacante Havertz deu o tom do que o time alemão precisa fazer no duelo de domingo.

“Não vamos nos esconder. Sabemos da qualidade que temos, sabemos o que precisamos fazer e queremos mostrar isso em campo durante os 90 minutos”, afirmou o jogador que defende o Chelsea, da Inglaterra.

Na coletiva de imprensa, o atacante falou que o jogo mais complicado do grupo vem num momento de pressão sobre a Alemanha, principalmente em função da boa estreia da seleção espanhola.

“Olha, 7 a 0 é um resultado difícil e é claro que impressiona. Nós temos que respeitar muito a Espanha. Foi um jogo em que eles criaram muitas chances e conseguiram converter em gol.”

Além de manter o foco, Havertz falou sobre os problemas que a equipe apresentou ao tomar a virada de 2 a 1 para o Japão. Ele minimizou uma possível desunião no elenco e acredita que as arestas foram aparadas. “Tivemos várias reuniões internamente, discutimos as coisas e sabemos o que fizemos de errado. Agora temos de ir em frente e dar 100% durante a partida.

Após o jogo, Gundogan criticou a defesa ao reclamar da forma como a Alemanha levou o segundo gol do Japão. Ele disse que o time facilitou demais as coisas para os rivais. A declaração não caiu bem e um mal estar foi criado. “No geral, acho que as críticas foram construtivas, mas sabemos que algumas declarações foram tiradas de contexto”, comentou o jogador.