Em sua primeira Copa do Mundo desde 1986, a seleção canadense foi eliminada no Catar sem nenhum ponto ganho em três jogos. Mesmo assim, o técnico John Herdman avalia como positiva a campanha, já pensando na preparação a longo prazo para o próximo Mundial, em 2026, no qual o Canadá será um dos três anfitriões.

Eliminado como lanterna do Grupo F, após a derrota por 2 a 1 para Marrocos, o Canadá sofreu sete gols e marcou dois nos três jogos que disputou. “Estou orgulhoso, lutamos, e não teve nenhum jogo que não ficasse orgulhoso. Primeira participação depois de 36 anos, é uma conquista nossa”, disse Herdman, após a partida.

“Vamos aprender como grupo, temos quatro anos para construir”, afirmou. “Esse é o primeiro passo que nos leva a um grande desconhecido. Estamos orgulhosos de competir.” Com uma geração jovem, os destaques do Canadá estão no setor ofensivo: Alphonso Davies, autor do primeiro gol da seleção canadense em Copas, Cyle Larin, do Club Brugge, e Jonathan David, do Lille, são os principais.

“Tivemos grandes momentos. Jogamos contra os marroquinos, os croatas e os belgas e fomos competitivos. Não acho que ficamos muito longe disso. As estatísticas provam que a gente não esteve tão distante de times que têm campeões da Liga dos Campeões, jogadores com grande experiências pelo mundo”, disse o treinador.

O Canadá se classificou à Copa do Mundo após terminar em primeiro lugar nas Eliminatórias da Concacaf – à frente de EUA, México e Costa Rica, outras equipes do continente que disputam o Mundial do Catar. Em 2026, a seleção já está “classificada”: sediará, ao lado dos outros países da América do Norte (EUA e México) a 23ª edição da Copa.

“Temos que fazer as perguntas difíceis, porque isso é parte do crescimento para 2026. O Canadá não vai embora de cabeça baixa”, disse