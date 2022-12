O Brasil não é a única seleção sofrendo com casos de gripe em seu elenco. A Holanda também tem jogadores com sintomas respiratórios, que foram minimizados pelo técnico Van Gaal, apesar do treinador dar um dia de folga aos atletas. Ele colocou a culpa no ar-condicionado.

“Dei um dia de descanso. Com este grupo, eles comunicam isso comigo, ouço os meus jogadores. Todos estão em forma e disponíveis, mas há alguns jogadores com sintomas de gripe. Parece que é por causa do ar-condicionado. Não me incomoda. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas, se isso acontece no grupo, é claro que é preocupante”, salientou o treinador.

Van Gaal admitiu também que a Holanda tem treinado cobranças de pênalti. Em 2014, a equipe perdeu na semifinal nas penalidades, após ficar no empate sem gols com a Argentina.

“Sei que pênaltis são muito importantes num torneio assim. Sabemos por experiência própria: em 2014, perdemos a vaga na final assim, mesmo sendo um time melhor. Sempre aprendo com meus erros. Quero que meus jogadores cobrem com confiança e quero confiança no goleiro”, detalhou.

O treinador detalhou também os perigos que podem ser encontrados na partida contra os Estados Unidos, que classificou na vice-liderança do Grupo B, com boas atuações, principalmente na vitória sobre o Irã por 1 a 0.

“Os Estados Unidos são um time muito enérgico, com jogadores fisicamente fortes. É duro para qualquer adversário, isso se nota pelos resultados. Faremos de tudo para superá-los. Acho que eles se desenvolveram bem. Também têm jogadores que atuam em clubes europeus de alto nível, então é lógico que vão alcançar resultados. É um processo. Talvez eles mesmos não esperassem”, destacou.

Holanda e Estados Unidos se enfrentam neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium.