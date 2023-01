Reprodução/GMA

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Araucária depois de exibir sua genitália em via pública, próximo a um parquinho lotado de crianças. O fato aconteceu no final da tarde de sábado (28), no Bosque Sol Nascente, no Capela Velha.

