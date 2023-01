ÁRIES

Há um forte apelo nas relações em que divide responsabilidade, que irão agitar você. Contudo, os esforços práticos levam a superar obstáculos na realização dos sonhos.

TOURO

Forte atração por pessoas que pensem como você. Certos pensamentos e ideais que você aprecia podem ter seu sentido mais profundo transformado em definitivo.

GÊMEOS

Você precisa se desapegar de modelos já arraigados, mesmo que estes lhe pareçam a única salvação. É tempo de renascer, libertando-se de velhas cascas e carapaças.

CÂNCER

A relação a dois está em momento de regeneração e transformação. Os sentimentos e afeições estão mudando, e aspectos negativos podem ser eliminados.

LEÃO

Procure se livrar dos maus hábitos e do que não funciona. Abra campo para melhorar o conforto e a saúde. Mude seu gosto por certos prazeres e comodismos viciosos.

VIRGEM

Vênus e Plutão acendem a chama da atração amorosa, em intensidade e profundidade. Contudo, transformam a própria relação em algo que antes ela não era.

LIBRA

Momento de intensidade e mudanças profundas nas relações afetivas, mas também nas relações familiares e de trabalho. Os sentimentos fervilham de maneira incontrolável.

ESCORPIÃO

Vênus conjunta ao seu regente Plutão indica atração intensa e impulsiva nas afeições, mas também um sentido de grande transformação de sua pessoa, por meio do amor.

SAGITÁRIO

Certos desejos na vida material podem ser satisfeitos de maneira bastante positiva, com uma melhoria do conforto e da satisfação física. Mas nem tudo está sob seu controle.

CAPRICÓRNIO

A conjunção entre Vênus e Plutão acende os afetos de modo incontrolável. O instinto fala mais alto, tão alto que a razão deixe de ser ouvida. Forte impulso para viver o que deseja.

AQUÁRIO

Caso existam sentimentos reprimidos em sua interioridade (e quem não tem?), eles hoje se manifestam, por bem ou por mal. Momento de aceitar a presença de tais sentimentos.

PEIXES

Você vive atrações e afastamentos bruscos e impulsivos com os amigos. Nas relações humanas, o instinto fala mais alto do que a razão. Experiências intensas com amigos.