ÁRIES

Ao lutar por seus interesses, você tende a menosprezar o valor das pessoas, em especial daquelas que lhe ajudam. Amigos e familiares devem ser tratados com carinho e afeição.

TOURO

As tensões afetivas tendem a mexer profundamente com você. A agressividade nas palavras é o grande mal. Seja prudente para não estragar o que vem cultivando.

GÊMEOS

Ao mudar pequenos hábitos ou modos de conduzir a rotina, pode ter novo entendimento com a pessoa amada. As divergências de pensamento podem ser contornadas.

CÂNCER

Impulsionado por sentimentos exaltados, age contra seus próprios interesses afetivos. No fundo, está maltratando a si mesmo, entrando em conflito com as pessoas queridas.

LEÃO

As boas intenções no trabalho tendem a ser prejudicadas por um espírito muito crítico e nada compreensivo. No amor, é tempo de desejar relações e compromissos duradouros.

VIRGEM

O desentendimento afetivo vem de discordâncias por antipatia ou ainda por responder movido a ressentimentos. Um ponto de vista compreensivo pode ajudar muito.

LIBRA

Uma atitude agressiva para com a pessoa amada pode afastá-la de você. O grau da agressividade define o tamanho do distanciamento Veja o que você quer realmente.

ESCORPIÃO

As relações familiares e afetivas estão em ponto importante de mudança. Tudo gira em torno dos interesses conjuntos que vocês têm a desenvolver de agora em diante.

SAGITÁRIO

Desejos conflitantes com a pessoa amada. Sentimentos ansiosos por retomar a harmonia com ela. Aposte em pequenas mudanças no jeito de ser para resgatar a harmonia.

CAPRICÓRNIO

Marte aponta momento de culminância da crise amorosa. Acusações só pioram a situação. Com sua atitude, você está talvez levando a situação ao ponto crítico.

AQUÁRIO

O descontentamento com as relações familiares ou de trabalho tende a crescer. Procure variar o andamento da rotina, saia do habitual um pouco, e tudo encontra melhor solução.

PEIXES

A boa disposição afetiva no convívio com os próximos é fundamental para evitar os atritos que estão batendo às portas. No amor, seja flexível mas firme quanto aos valores.