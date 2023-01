ÁRIES

Afinidade especial com algum amigo, de longa ou breve data. Tais afinidades devem ser vividas e firmadas. Não é sempre que nos encontramos bem com alguém.

TOURO

Pense direito, pense certo. Muito da correta atuação profissional depende dessa visão justa e clara sobre o que é direito e certo. Não tema seguir o caminho mais complicado.

GÊMEOS

Compromissos e dívidas devem ser cumpridos, pois desta forma entrará em harmonia com suas próprias propostas e valores. Siga o caminho das belezas em seus projetos.

CÂNCER

Dê os pontos necessários para firmar as parcerias que estão a moldar sua vida e, em especial, seu trabalho. Para você pensar no futuro, olhe objetivamente para o presente.

LEÃO

Pense direito na maneira como se comporta em suas relações e parcerias. Ser movido por paixões e repentes emocionais é pouco funcional. Veja para onde você quer ir.

VIRGEM

Você está disposto a ir mais a fundo em seus relacionamentos. Coisa boa. Aproveite o momento oportuno para firmar essas relações que lhe dizem tanto e tão profundamente.

LIBRA

Dia oportuno para você se aproximar das pessoas queridas e amadas, conversando com elas ou mesmo acertar os ponteiros no que lhe seja difícil admitir e dialogar.

ESCORPIÃO

Acerte os detalhes do conforto doméstico e no ambiente de trabalho, torne os lugares de acordo com seu gosto e afinidade. Faça as coisas funcionarem mais ao seu gosto.

SAGITÁRIO

As afinidades amorosas despontam com força nesta quarta-feira. Você se aproxima das pessoas e com isso as empatias saltam a seus olhos. Seja realista na lida com dinheiro.

CAPRICÓRNIO

Seja realista na lida consigo mesmo. Nem sempre você consegue tudo, mas não por isso é melhor ou pior que se sabe lá quem. Confiem em quem ser é, confie em suas raízes.

AQUÁRIO

Bom dia para palavrear agradavelmente com as pessoas, inclusive a respeito de temas delicados entre vocês. Fique atento aos sinais emitidos por sua saúde e equilíbrio geral.

PEIXES

Às vezes, por caminhos agradáveis resolvemos nossos problemas. Esta opção está ao seu alcance nesta quarta-feira. Com os amigos, perceba como vocês estão realmente.