ÁRIES

Os deveres materiais que o casamento ou uma sociedade lhe obrigue devem ser tratados de modo inteligente. Não apenas os aceite, mas faça algo criativo com eles.

TOURO

Os afazeres de rotina, em casa e no trabalho, tendem a tirar um pouco da graça deste dia. Mas você precisa se organizar, mesmo que lhe custe esforço e austeridade.

GÊMEOS

As ideias divergem entre você e a pessoa amada. Contudo, certas discordâncias podem ser saudáveis se bem vividas, ajudando a esclarecer e ordenar certos assuntos.

CÂNCER

As obrigações domésticas parecem pesadas e indigestas. Mas, afinal, está cuidando de sua casa, do seu ambiente, e isso em si é bom, é algo que contribui a seu favor.

LEÃO

Bom momento para retomar contatos e conversas para resolver pequenos problemas. Você enxerga melhor as situações a sua volta e pode lidar com os obstáculos cotidianos.

VIRGEM

Momento de dar direção positiva às fortes motivações que estão presentes em seu interior, sem a agitação e tanto risco de explosões e outras manifestações tão impulsivas.

LIBRA

As emoções em relação à pessoa amada e aos amigos tendem ao ciúme e ao ressentimento. Não permita que qualquer emoção assim vagueie por sua interioridade.

ESCORPIÃO

Fase de recolhimento emocional e tecer reflexões sobre as coisas que lhe incomodam. O mundo pode parecer pesado demais, o que é apenas uma impressão.

SAGITÁRIO

Procure entender bem o que está se passando no trabalho e com os amigos, antes de acirrar os conflitos. Sua mente deve permanecer serena diante de provocações.

CAPRICÓRNIO

É no trabalho que tende a sentir a pressão das obrigações e dos deveres. Mas procure cumpri-los com inteligência, leveza e criatividade, reorganizando o que lhe pressiona.

AQUÁRIO

Pensamentos tensos prejudicam sua disposição emocional. Você se torna muito crítico. É tempo de colocar ordem nos sentimentos, mas não de constrangê-los nem sufocá-los.

PEIXES

Você precisa ser criativo na lida com o inesperado e com as solicitações que o mundo lhe faça, ao invés de apenas se conformar e se resignar. Coloque ordem em sua mente.