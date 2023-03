ÁRIES

Disposição para fazer o bem e agraciar as pessoas queridas por meio de seus bens e recursos materiais. Você próprio deveria usufruir aquilo que tem, de modo especial.

TOURO

A conjunção entre Vênus e Urano indica os sentimentos intensos que você está vivendo. É tempo de ampliar sua percepção e de se abrir a novas possibilidades no amor.

GÊMEOS

Sentimentos cativantes tocam seu íntimo. Talvez tenha que vivê-los somente em seu íntimo, mesmo. Toda essa grandeza emocional pode não ter como se traduzir ao mundo.

CÂNCER

Fazer parte do conjunto humano pode ser uma emoção especial neste dia. Os sentimentos mais intensos surgem no convívio com os amigos.

LEÃO

Os sentimentos fraternais surgem no trabalho. Talvez se motive a colocar-se a serviço de alguma grande causa humanitária. Algo de surpreendente pode se dar no trabalho.

VIRGEM

Sentimentos fraternais surgem em suas aspirações e motivos filosóficos. Você busca uma visão positiva da vida humana. É preciso sim pensar e acreditar na beleza da vida.

LIBRA

Sentimentos intensos e amplos surgem nos momentos de intimidade, o que pode ocorrer inclusive de forma abstrata ou platônica. Você está um tanto poético com o ser humano.

ESCORPIÃO

A conjunção desperta sentimentos intensos e abrangentes para com a pessoa amada, mas um tanto visionários. Talvez os sentimentos não caibam direito na relação que têm.

SAGITÁRIO

Abra-se a novas possibilidades na vida. A inovação nas relações e nos meios de trabalho está bastante favorecida. Os desejos amorosos ultrapassam os limites da realidade.

CAPRICÓRNIO

A conjunção entre Vênus e Urano indica a possibilidade de viver um grande encontro amoroso. Mas um tanto fora dos limites convencionais, ou ainda beirando algo inatingível.

AQUÁRIO

Sentimentos fraternais surgem no ambiente familiar. A disposição é de cooperação e de trabalhar para fornecer harmonia de maneira concreta para o conjunto familiar.

PEIXES

Os sentimentos intensos levam-no a viver um encontro ou um momento encantador com alguém com quem esbarrar ao longo do dia. Possível entendimento e harmonia.