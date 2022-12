O polêmico e veterano atacante Zlatan Ibrahimovic analisou nesta segunda-feira a reta final da Copa do Mundo do Catar. O jogador do Milan afirma que os astros estão alinhados para que Lionel Messi fature o título que falta em sua carreira com a seleção argentina.

“Acredito que está escrito quem vai ganhar. Vocês já sabem a quem me refiro. Creio que o Messi levantará a taça. O troféu já tem dono”, afirmou de forma contundente Ibrahimovic em entrevista coletiva na concentração do Milan em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o clube realiza intertemporada.

Aos 41 anos, Ibrahimovic está em processo de recuperação de uma cirurgia após lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ocorrida em maio. A expectativa é que o sueco volte a jogar em algumas semanas.

Ibrahimovic disse também que não está surpreso com o desempenho da seleção marroquina no Mundial. “Não acredito que o Marrocos seja uma surpresa, porque eu sabia que eram bons antes mesmo da Copa do Mundo. Depois, obviamente durante o Mundial tudo pode acontecer.”

Ibrahimovic entende que a França também é seleção forte, mas enxerga realmente a Argentina como a grande favorita ao título, coroando a carreira de Lionel Messi.

Sobre Cristiano Ronaldo e sua decepção pela eliminação de Portugal nas quartas de final da Copa, Ibrahimovic não se sentia muito confortável em falar e se esquivou do tema. “Não creio que seja importante o que eu possa dizer ao Cristiano Ronaldo. Todo mundo quer ganhar a Copa, mas nem todo mundo consegue”, afirmou.

O sueco completou ao dizer que a verdadeira história sobre o que aconteceu na ruptura de contrato entre o astro lusitano e o Manchester United nunca será conhecida.