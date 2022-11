O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou nesta terça-feira, 15, que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria apoiar o nome do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn para disputar a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na sua visão, o nome de Ilan seria uma “grande adição ao Brasil”.

“O nome do Ilan para o BID teve aceitação muito grande e seria grande adição ao Brasil. Ilan não tem filiação partidária. Está acima de tudo isso”, avaliou Meirelles, em entrevista após participar de evento do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), em Nova York.

Ele ainda disse que é “óbvio” que o nome do Ilan para disputar o BID teria de ser indicado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), uma vez que as eleições acontecem no dia 20 de novembro, antes da posse do governo eleito.

Seu comentário foi feito ao ser questionado sobre uma movimentação de uma ala do PT para tentar adiar as eleições para a presidência do BID, por não aceitar a indicação de Ilan por parte do atual governo, conforme mostrou na semana passada o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

“O novo governo deveria apoiar o Ilan no BID e não entrar em questão de filiação partidária. Ilan representaria muito bem o Brasil no BID”, concluiu.