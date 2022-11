O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) reduziu sua previsão de produção global de grãos na temporada 2022/23 para 2,255 bilhões de toneladas, ante 2,256 bilhões de toneladas da previsão anterior, de acordo com relatório mensal. Segundo o conselho, a previsão leva em consideração principalmente a redução na estimativa do trigo.

“O foco está nas perspectivas dos principais exportadores do Hemisfério Sul, com crescente preocupação com as safras de inverno na Argentina”, disse o IGC em relatório.

Caso confirmado, o volume total da produção será 1,48% menor do que o estimado para a temporada 2021/22, de 2,289 bilhões de toneladas.

A estimativa para o consumo mundial de grãos foi elevada de 2,271 bilhões de toneladas para 2,272 bilhões de toneladas. A previsão de estoques passou de 584 milhões de toneladas para 580 milhões de toneladas. O IGC afirmou que esta é a primeira redução anual desde a temporada 2015/16, “ligada principalmente à redução da alimentação e da absorção industrial”.

Para a soja em 2022/23, o IGC aumentou a estimativa de produção em 2 milhões de toneladas. A previsão passou de 386 milhões de toneladas estimadas em outubro para 388 milhões de toneladas no relatório atual, em comparação com os 356 milhões de toneladas de 2021/22. Segundo o IGC, a previsão considera os ganhos de produção do Hemisfério Sul, liderados pelo Brasil.

A projeção de consumo da oleaginosa foi elevada em 1 milhão de toneladas em relação a outubro, para 379 milhões de toneladas, ante 366 milhões de toneladas no ciclo anterior. Já a projeção de estoques foi mantida em 54 milhões de toneladas. O volume do estoque final de soja de 2021/22 caiu de 46 milhões de toneladas para 45 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o conselho manteve a estimativa de produção em 1,166 bilhão de toneladas em 2022/23. O volume representa queda de 56 milhões de toneladas ante o resultado de 1,219 bilhão de toneladas projetado para 2021/22. O consumo foi elevado de 1,188 bilhão de toneladas para 1,190 bilhão de toneladas, ante 1,217 bilhão de toneladas projetadas para 2021/22. Os estoques passaram de 258 milhões de toneladas para 257 milhões de toneladas.

Em relação ao trigo, na temporada 2022/23, o IGC reduziu a produção de 792 milhões de toneladas para 791 milhões de toneladas. Ainda assim, o volume continua maior do que as 781 milhões de toneladas previstas para 2021/22. A estimativa de consumo foi mantida em 784 milhões de toneladas, enquanto para 2021/22 ela também é de 784 milhões de toneladas. A perspectiva para os estoques foi reduzida em 4 milhões de toneladas, para 282 milhões de toneladas, enquanto para 2021/22 a estimativa é de 275 milhões de toneladas.

Para a safra 2021/22, o IGC reduziu sua previsão de produção global de grãos de 2,290 bilhões de toneladas em outubro para 2,289 bilhões de toneladas em novembro. Em relação ao consumo mundial de grãos, a entidade registrou avanço. A previsão passou de 2,293 bilhões de toneladas para 2,295 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais foi reduzida de 600 milhões de toneladas para 597 milhões de toneladas.