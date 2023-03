Ainda abatido, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira após a queda nas quartas de final do Paulistão diante do Água Santa, nos pênaltis. O time titular fez somente um trabalho regenerativo. As novidades do dia foram as modificações no departamento médico e a cirurgia bem-sucedida do lateral-esquerdo Igor Vinicius.

O doutor Carlos Tadeu Moreno, que cuidava do dia a dia do futebol, foi desligado do clube e seguirá como ortopedista e cirurgião em sua clínica particular. Já doutor José Sanchez, há tempos cuidando diretamente do time profissional, assume como coordenador médico de transição e agora passará a antiga função para Ricardo Galotti e Fábio Luiz Novi, das categorias de base.

A diretoria optou pelas mexidas no departamento médico após as tantas lesões que atrapalharam demais no desempenho do time na temporada. Atualmente são 13 jogadores em recuperação no elenco e Rogério Ceni já vinha reclamando não apenas das lesões, mas do longo tempo das reabilitações.

Os últimos a entrarem no Departamento Médico foram o argentino Galoppo, que rompeu o ligamento do joelho e passará por cirurgia, se afastando por pelo menos seis meses, e Welington, com entorse no tornozelo. Entre os principais nomes afastados estão os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Diego Costa, os laterais Rafinha e Igor Vinicius, e o centroavante Calleri.

Nesta quarta-feira, o clube informou que deu tudo certo com a cirurgia de Igor Vinícius, para tratamento de pubalgia. O lateral até recebeu a visita do ex-zagueiro Miranda, com o qual jogou no clube. “Boa recuperação meu amigo Igor Vinicius”, postou o recém aposentado Miranda.

O lateral também fez um post de agradecimento. “Gostaria de agradecer a todos (sem exceção) pelas mensagens de apoio. Muito obrigado mesmo! Estou bem e me recuperando. Lesões fazem parte da vida de um atleta”, escreveu Igor Vinicius. “Isso é só mais um obstáculo que vem para me fazer uma pessoa melhor e mais forte. Vou me dedicar dia a dia e trabalhar muito para voltar o quanto antes.”