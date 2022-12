O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 0,36% em dezembro, após a queda de 0,59% em novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 15. Com isso, o índice acumulou um aumento de 6,08% no ano de 2022. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,02% a 0,38%, mas acima da mediana positiva de 0,22%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10 de dezembro, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram elevação de 0,31%, ante uma queda de 0,98% em novembro. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram alta de 0,58% em dezembro, após o aumento de 0,67% em novembro. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve elevação de 0,36% em dezembro, depois de subir 0,19% em novembro.

No ano de 2022, o IPA-10 subiu 6,08% e o IPC-10 apresentou alta de 4,40%. O INCC-10 teve elevação de 9,55% neste ano; e o IGP-10 acumulou um aumento de 6,08% em 2022.

O período de coleta de preços para o indicador de dezembro foi do dia 11 de novembro a 10 deste mês.

As altas nos preços da gasolina (1,82%) e de alimentos como o tomate (19,87%) e cebola (30,22%) lideraram o ranking de pressões sobre a inflação ao consumidor medida pelo IGP-10. Três das oito classes de despesa do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) registraram taxas de variação mais baixas: Educação, Leitura e Recreação (de 1,81% em novembro para -0,45% em dezembro), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,98% para 0,58%) e Vestuário (de 0,93% para 0,35%). As principais contribuições partiram dos itens: passagem aérea (de 7,96% para -2,36%), artigos de higiene e cuidado pessoal (de 2,01% para 0,51%) e calçados (de 0,95% para -0,03%).

Na direção oposta, as taxas foram mais elevadas nos grupos Transportes (de 0,47% para 0,85%), Alimentação (de 0,79% para 1,12%), Comunicação (de -0,62% para 0,11%), Habitação (de 0,33% para 0,46%) e Despesas Diversas (de 0,12% para 0,49%). As maiores influências partiram dos itens: gasolina (de 0,56% para 1,82%), hortaliças e legumes (de 9,73% para 11,79%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (de -1,13% para 0,26%), tarifa de eletricidade residencial (de -0,15% para 1,58%) e serviços bancários (de 0,09% para 0,76%).

IPAs

Os preços agropecuários mensurados pelo IPA Agrícola caíram 0,81% no atacado em dezembro, após uma queda de 1,44% em novembro, dentro do IGP-10, informou a FGV. Já os preços dos produtos industriais – medidos pelo IPA Industrial – tiveram alta de 0,76% este mês, depois da redução de 0,79% no atacado em novembro.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram elevação de 0,30% em dezembro, ante uma alta de 0,23% em novembro.

Os preços dos bens intermediários caíram 0,40% em dezembro, após redução de 0,01% em novembro. Já os preços das matérias-primas brutas subiram 1,12% em dezembro, depois da queda de 3,17% em novembro.