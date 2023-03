Um vazamento de imagens da Casa do Reencontro, uma dinâmica de repescagem do BBB 23, ocorreu na noite desta quarta-feira, 22. Em um primeiro momento, Bruna e Amanda viram os ex-participantes reunidos em um espaço e a líder foi contar para os demais colegas de confinamento.

Na sequência do primeiro vazamento, as imagens da Casa do Reencontro foram liberadas para os participantes que estavam na sala. Eles se surpreenderam ao verem os ex-colegas de reality em outro cômodo.

Sarah Aline, Ricardo Alface e Amanda disseram que pretendem apertar o botão de desistência, caso um ex-participante retorne ao BBB.

Dinâmica

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou na noite do domingo, 19, que o programa iniciou uma repescagem para trazer dois ex-participantes de volta à disputa pelo prêmio final. Processo já se iniciou com o confinamento de 10 eliminados desta edição que irão disputar, por meio de voto do público, o retorno. Os dois mais votados entram novamente na casa nesta quinta-feira, 23.

A Casa do Reencontro, como foi chamado o local do confinamento, já conta com a presença de Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Fop e Marília. Fred, que foi o décimo eliminado, desistiu de participar da repescagem.