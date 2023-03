Divulgação/Polícia Científica do Paraná

As inscrições para o concurso da Polícia Científica do Paraná foram prorrogadas até o dia 10 de abril (uma segunda-feira), às 23h59. Serão contratados 16 agentes auxiliares, sendo oito auxiliares de perícia e oito de necropsia, para atuarem em diversas regiões do Estado. Os interessados podem consultar o edital e efetivar a inscrição pelo site do Instituto AOCP.



Para os dois cargos a carga horária é de 40 horas semanais com salário inicial de R$ 4.323,44, além de auxílio-alimentação de R$ 600,00. Para efetivar a inscrição, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de R$ 120. A data de execução da prova continua a mesma, sem alteração, permanecendo a data de 7 de maio, assim como os locais de prova se mantêm em Curitiba, Cascavel e Londrina.



Os concorrentes devem ter ensino médio completo, acrescido de curso de nível técnico para ser considerado. No processo de inscrição, o candidato precisa indicar a região de sua preferência de capacidade operacional, dentre as opções: Capital e Litoral, Centro-Oeste, Nordeste, Noroeste e Sudoeste.



O concurso compreende um total de sete etapas, começando com uma prova objetiva e uma prova de redação.