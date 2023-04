Depois de ficar de fora da grande final do Campeonato Gaúcho, o Internacional começará nesta terça-feira a sua caminhada para o maior desafio da temporada: a busca pelo título da Libertadores. Em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B, o time gaúcho estreia fora de casa, contra o Independiente de Medellín, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, às 21h (de Brasília).

O Grupo B ainda conta com Metropolitanos, da Venezuela, e Nacional, do Uruguai, que se enfrentam também nesta terça-feira, mas mais tarde, às 23h. O Internacional está na fase de grupos da Libertadores após ser vice-campeão do Brasileirão em 2022. O time gaúcho busca o terceiro título continental, competição no qual já ergueu o caneco em 2006 e 2010.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes irá mandar a campo o que tem de melhor em mãos no elenco do Internacional para tentar esquecer a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho para o Caxias. As únicas baixas são o atacante Alemão, suspenso após ser advertido na última rodada da temporada passada, e o volante Renê, entregue ao Departamento Médico.

“Sabemos da importância deste jogo contra o Independiente, ainda mais depois de uma eliminação tão sentida como foi a do Campeonato Gaúcho. Temos muita expectativa e sabemos da importância que tem para começarmos vencendo este jogo”, disse o zagueiro Mercado.

Do outro lado, o Independiente de Medellín tenta mudar os rumos da temporada. Isso porque o clube está em baixa na Apertura do Campeonato Colombiano, aparecendo apenas na 11ª colocação. Para o duelo, a baixa será o goleiro titular Andrés Marmolejo, que se lesionou na última partida e é desfalque certo.