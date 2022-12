Um dos destaques da bela campanha do Internacional no Brasileirão, que terminou atrás apenas do campeão Palmeiras, o atacante Wanderson foi adquirido em definitivo pelo clube gaúcho, que desembolsará US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 24,8 milhões) para o Krasnodar, da Rússia. O jogador assinou contrato até dezembro de 2025.

Wanderson chegou ao Inter em março, por empréstimo até dezembro. No acordo, uma cláusula que deveria ser comprado caso disputasse ao menos 60% das partidas da equipe. O jogador logo se destacou, com gols e assistências. Em 32 partidas disputadas, anotou sete vezes.

“Eu fico muito feliz (pela aquisição em definitivo). Era algo que eu já queria desde o começo quando cheguei aqui”, disse o atacante, nas redes sociais do Internacional. “Eu tinha um objetivo de primeiro mostrar meu futebol porque aqui no Brasil eu não era conhecido e fiquei muito feliz de poder ajudar o Inter.”

Os números de Wanderson poderiam ser ainda melhores caso ele não tivesse sofrido uma lesão muscular na reta final da temporada. Mesmo assim, caiu nas graças do torcedor. Muitos foram ao post de sua contratação elogiar o acordo. “É um sentimento que não tem como descrever”, afirmou Wanderson.

O jogador continuará vestindo a camisa 11 na equipe de mano Menezes e acredita que, começando a temporada desde o começo, poderá colaborar ainda mais. O time gaúcho faz sua pré-temporada em Viamão, na grande Porto Alegre, de olho no Campeonato Gaúcho.