O sonho de todo piloto de automobilismo é correr em um carro de Fórmula 1. As chances, no entanto, são escassas e até mesmo guiar um simulador oficial de uma equipe da categoria é uma missão quase impossível, dada as restrições impostas pelas equipes e pela quantidade de atletas interessados. Para Nicolas Hamilton, irmão do heptacampeão Lewis Hamilton, o sonho se tornou realidade quando ele se tornou a primeira pessoa com deficiência a pilotar um simulador oficial de uma equipe da F-1.

“No começo do ano, Nicolas e eu pedimos à Mercedes se poderíamos fazer esse dia acontecer. E aqui estamos. Tempo no simulador é algo bem raro e não é acessível para alguém como meu irmão. Tivemos que fazer modificações no banco, volante e pedal para que isso fosse possível. Ele passou o dia inteiro no simulador e é a primeira pessoa com deficiência a fazê-lo”, disse o heptacampeão mundial.

“Ele sempre foi um guerreiro e assisti-lo nesse dia é uma honra. O sorriso que você enxerga na foto nunca deixou o rosto dele. Mal posso esperar para compartilhar mais desse dia especial, muito obrigado à Mercedes pelo tempo e o trabalho dedicados a fazer com que o sonho do meu irmão se tornasse realidade”, afirmou Hamilton, em uma postagem em suas redes sociais.

Caçula da família Hamilton, Nicolas tem paralisia cerebral. Ele nasceu de forma prematura e, desde então, lida com as consequências da paralisia. Apesar das dificuldades, a paixão da família Hamilton pela velocidade falou mais alto.

Com ajuda do irmão mais velho, ele se tornou o primeiro piloto com deficiência a marcar pontos na British Touring Car Championship, uma tradicional modalidade britânica de automobilismo. O carro utilizado por Nicolas, assim como o simulador da Mercedes, teve de ser adaptado as suas necessidades.

O irmão de Hamilton tem dificuldades relacionados ao controle das pernas e ao equilíbrio do próprio corpo, o que torna difícil o controle de pedais de aceleração, frenagem e troca de embreagem. Com uma embreagem de mão no volante, pedais mais largos do que o normal e posicionados de forma que o piloto não tenha que estender toda a perna, ele é capaz de pilotar e competir na categorias de carro de turismo.

Quando criança, o garoto chegou a ouvir que não seria capaz de andar. Mas após anos de fisioterapia e acompanhamento médico, Nicolas Hamilton é um piloto de corridas. “O automobilismo me deu um propósito”, ele afirmou em entrevista à CNN. “Me deu uma razão para superar minha condição.”