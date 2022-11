A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reforçou seu compromisso com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e reforçou que seu país vem demonstrando uma posição “muito clara” sobre seu apoio à Ucrânia. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 10, pela premiê, após reunião com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

“A Itália apoia fortemente a integridade territorial, a soberania e a liberdade da Ucrânia. A coesão política e o nosso firme compromisso de apoiar a causa são, do nosso ponto de vista, a melhor resposta que os aliados da Otan poderiam dar em termos de determinação”, afirmou Giorgia Meloni.