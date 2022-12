A Itália cumpriu todas as 55 metas estabelecidas pela União Europeia (UE) para o segundo semestre de 2022, o que lhe permitirá continuar recebendo desembolsos do fundo de recuperação do bloco, segundo informou o ministro de Assuntos Europeus do país, Raffaele Fitto, em sua conta no Twitter.

O governo italiano tem cerca de 200 bilhões de euros a receber em ajuda do fundo da UE até 2026, a depender do cumprimento de metas de políticas.