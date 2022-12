Considerado o melhor árbitro italiano da atualidade, Daniele Orsato foi designado para apitar a semifinal entre Argentina e Croácia, marcada para a quarta-feira, valendo vaga na grande final da Copa do Mundo.

No Mundial do Catar, Orsato já tinha apitado a partida de abertura, entre Catar e Equador. E também foi o árbitro na partida em que a Argentina venceu o México, por 2 a 0, na fase de grupos. Depois ficou fora dos confrontos das oitavas e das quartas de final.

Aos 47 anos, Orsato começou a apitar jogos de futebol aos 17 anos na sua região, o Vêneto. Desde 2010 é árbitro do quadro da Fifa. O italiano já tem dirigiu mais partidas em campeonatos europeus do que seu conterrâneo Pier Luigi Colina, considerado um dos melhores da história.

Até o Mundial do Catar, o jogo mais importante que coube a Orsato dirigir foi a final da Liga dos Campeões, entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, em Lisboa, em 2020.

Habituado aos jogos do Campeonato Italiano, Orsato deverá cruzar com rostos conhecidos, como os argentinos Angel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes e Paulo Dybala e os croatas Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Nikola Vlasic na quarta-feira. Para árbitro do VAR foi designado outro italiano: Massimiliano Irrati.