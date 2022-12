O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) cedeu 0,4% na margem em outubro, na série com ajuste sazonal, após ter contraído 0,6% em setembro. O resultado levou a média móvel trimestral do indicador a uma queda de 0,6%, ante redução de 0,3% no período até o mês anterior.

Em relação a outubro de 2021, o ITE-Facamp registrou alta de 1,1%, em arrefecimento na comparação com o desempenho interanual do índice em setembro (1,5%). O indicador acumula crescimento de 0,8% em 12 meses, também abaixo do resultado registrado no mês anterior (0,9%).

Em relatório, os pesquisadores do Núcleo de Estudos de Conjuntura (NEC) da Facamp afirmam que o comportamento do ITE sugere desaceleração da economia, em linha com os demais indicadores de atividade, após os estímulos fiscais concedidos na primeira metade do ano.

“A expansão da massa de renda dinamizada pelo auxílio emergencial e pelos demais benefícios contidos na PEC Kamikaze, a retomada de alguns postos de trabalho, os gastos típicos de anos eleitorais e a descompressão da inflação já não parecem suficientes para garantir um crescimento satisfatório numa economia que acumula problemas estruturais há muitos anos”, afirmam os pesquisadores.

Segundo a Facamp, o ITE tinha um coeficiente de correlação de Pearson de 0,84 com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a correlação era de 0,79 no terceiro trimestre.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publica o indicador entre os dias 10 e 15 de cada mês.