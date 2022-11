Autor do sexto gol da Inglaterra na goleada por 6 a 2 sobre o Irã, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, Jack Grealish dedicou o momento ao garoto Finlay, de 11 anos, torcedor do Manchester City que conheceu no início deste mês, antes de se apresentar à seleção. O menino tem paralisia cerebral e foi o responsável por ensinar ao atacante a dança exibida na celebração.

Em publicação em sua página oficial no Twitter, Grealish compartilhou o vídeo do dia em que encontrou o pequeno fã. Na ocasião, eles dançaram juntos, imitando o movimento de ondas com os braços, exatamente como feito pelo jogador depois de colocar a bola na rede protegida pelo goleiro Beiranvand no Estádio Internacional Khalifa. “É para você, Finlay”, escreveu.

O atacante do Manchester City tem uma irmã mais nova chamada Holly, que tem paralisia cerebral e acompanha o irmão em vários de seus compromissos. Com a mensagem de representatividade transmitida por sua relação com Holly, cativou Finlay e recebeu dele uma carta de agradecimento. Comovido, surpreendeu o garoto durante um jogo para jovens com deficiência para entregar a ele uma camisa autografada.

Após a goleada por 6 a 2 diante dos iranianos, a seleção inglesa volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta os Estados Unidos no Estádio Al Bayt, a partir das 16 horas (horário de Brasília). O último adversário da fase de grupos será o País de Gales, em duelo marcado para dia 29, próxima terça-feira, no Estádio Al-Rayyan.