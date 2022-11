A seleção da Tunísia conquistou nesta quarta-feira sua maior vitória na história das Copas do Mundo. O triunfo sobre a França por 1 a 0, contudo, não foi o suficiente para garantir o time africano nas oitavas, o que seria algo histórico para os tunisianos. Ao fim da partida, o técnico Jalel Kadri tratou de valorizar o importante triunfo e não deixou de lamentar a eliminação na fase de grupos.

“Fizemos o mais difícil, mas quando se depende dos outros, é complicado. Hoje tivemos o orgulho de vencer a França, mas a tristeza de sair da Copa do Mundo, mesmo com esta proeza”, ponderou o treinador.

O time tunisiano se despediu da Copa porque a Austrália venceu a Dinamarca por 1 a 0, pelo mesmo Grupo D. E os australianos ficaram com a segunda vaga da chave nas oitavas – a França já estava classificada. Somente um empate entre australianos e dinamarqueses garantiriam a Tunísia no mata-mata, o que não aconteceu.

“Queríamos mostrar que o nível do futebol da Tunísia é muito melhor do que tínhamos mostrado até aqui”, afirmou o atacante Wahbi Khazri, autor do gol que definiu a partida. “Nosso desempenho nesta Copa do Mundo melhorou e nós estávamos confiantes em obter os nossos objetivos”, disse o técnico Jadel Kadri.

Apesar da vitória, que virou motivo de orgulho para os tunisianos, Khazri admitiu a decepção pela eliminação. “Jogamos bem e ganhamos. Mas, assim que saí de campo, vi no placar do estádio que a Austrália tinha feito um gol e que isso significava que estávamos fora, se aquele resultado não mudasse”.